300mila contagi, corpi cremati in strada, l’india è al collasso (VIDEO) (Di martedì 27 aprile 2021) l’india è al collasso: manca l’ossigeno e la gente muore di covid per strada, e per strada viene cremata. Le cifre di una strage. Tutto il mondo tende la mano all’india. Il Paese è allo stremo, la nuova violentissima ondata di coronavirus ha colto impreparate le autorità locali e manca tutto, a partire dall’ossigeno, Gli ospedali sono al collasso, non ci sono più posti e la gente viene lasciata morire per strada, e cremata lontana dagli affetti. Un’ecatombe di dimensioni spaventose. La variante indiana è arrivata anche in Italia, e ciò che sta succedendo in Asia, spaventa il mondo intero. Ieri, per il quinto giorno consecutivo in India si sono registrati oltre 300mila nuovi contagi in 24 ore. Nello specifico i nuovi ... Leggi su chenews (Di martedì 27 aprile 2021)è al: manca l’ossigeno e la gente muore di covid per, e perviene cremata. Le cifre di una strage. Tutto il mondo tende la mano al. Il Paese è allo stremo, la nuova violentissima ondata di coronavirus ha colto impreparate le autorità locali e manca tutto, a partire dall’ossigeno, Gli ospedali sono al, non ci sono più posti e la gente viene lasciata morire per, e cremata lontana dagli affetti. Un’ecatombe di dimensioni spaventose. La variante indiana è arrivata anche in Italia, e ciò che sta succedendo in Asia, spaventa il mondo intero. Ieri, per il quinto giorno consecutivo in India si sono registrati oltrenuoviin 24 ore. Nello specifico i nuovi ...

