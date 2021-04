Vangelo del giorno | Giovanni 10 | 1-10 – Audio e commento Papa Francesco

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lo spunto deldel26 Aprile 2021, Lunedì: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. IV Settimana di Pasqua – IV Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo10,1-10 In quel tempo, disse Gesù: «In verità, in verità io L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... " Cari figli! Vi invito maternamente a ritornare alla gioia e alla verità, a ritornare all'amore di mio Figlio perché Lui vi aspetta a braccia aperte affinché tutto ciò che fate nella ...Oggi, DomenicaBuon Pastore, busso alla porta di ogni casa e di ogni istituzione civile e, prendendo a prestito le parole, mi presento dicendo: "Mi importa di te!". È la parola dell'...Il buon pastore non ha interessi da difendere, non ha proprietà o beni da proteggere: a muoverlo è l’amore, un amore smisurato ...Ancora morti nel Mar Mediterraneo: un grido non ascoltato che ci interroga. Dall’indifferenza alla fraternità: è l’esodo che urge, per dare senso alla preghiera cristiana di ...