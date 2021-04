Un super piano da 248 miliardi, prendere o lasciare in due giorni. In discussione garanzie su donne e giovani (Di lunedì 26 aprile 2021) 4 le grandi riforme: Giustizia, P. A, fisco e concorrenza, priorità ai giovani (anche per acquisto casa) e Sud. Le novità sono i due miliardi in più destinati alla transizione verde. Il superbonus al ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 aprile 2021) 4 le grandi riforme: Giustizia, P. A, fisco e concorrenza, priorità ai(anche per acquisto casa) e Sud. Le novità sono i duein più destinati alla transizione verde. Ilbonus al ...

Advertising

angelomangiante : Il flop della super lega dimostra come la soluzione elitaria non sia la via d'uscita per i top club. Serve un piano… - Dott_Moresco : RT @mittdolcino: Draghi si atteggia a statista. Ma non vi dice che Spagna e Portogallo hanno RIFIUTATO il Recovery Fund, in quanto costa tr… - massimosab : RT @mittdolcino: Draghi si atteggia a statista. Ma non vi dice che Spagna e Portogallo hanno RIFIUTATO il Recovery Fund, in quanto costa tr… - Loredanataberl1 : RT @mittdolcino: Draghi si atteggia a statista. Ma non vi dice che Spagna e Portogallo hanno RIFIUTATO il Recovery Fund, in quanto costa tr… - Canone_Inverso_ : RT @mittdolcino: Draghi si atteggia a statista. Ma non vi dice che Spagna e Portogallo hanno RIFIUTATO il Recovery Fund, in quanto costa tr… -