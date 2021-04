Ue vs Astrazeneca, 28/4 prima udienza. Obiettivo primario recuperare le dosi (Di lunedì 26 aprile 2021) Le ultime perplessità sono evaporate venerdì, nel corso dell’ultima riunione del comitato direttivo della Commissione Europea dove sono rappresentati tutti gli Stati membri. Ultimi a convincersi l’Ungheria e anche la Germania. E così Bruxelles ha deciso di fare causa ad Astrazeneca, accusata di aver violato il contratto firmato il 27 agosto dell’anno scorso per la fornitura di 300 milioni di vaccini anti-covid entro giugno 2021. La causa è intentata dall’organismo di Palazzo Berlaymont con il sostegno di tutti gli Stati membri, che partecipano formalmente all’azione. Mercoledì si terrà la prima udienza davanti al tribunale di prima istanza di Bruxelles, dove è stata presentata la denuncia. L’Obiettivo è recuperare le dosi che mancano all’appello, ma il percorso per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Le ultime perplessità sono evaporate venerdì, nel corso dell’ultima riunione del comitato direttivo della Commissione Europea dove sono rappresentati tutti gli Stati membri. Ultimi a convincersi l’Ungheria e anche la Germania. E così Bruxelles ha deciso di fare causa ad, accusata di aver violato il contratto firmato il 27 agosto dell’anno scorso per la fornitura di 300 milioni di vaccini anti-covid entro giugno 2021. La causa è intentata dall’organismo di Palazzo Berlaymont con il sostegno di tutti gli Stati membri, che partecipano formalmente all’azione. Mercoledì si terrà ladavanti al tribunale diistanza di Bruxelles, dove è stata presentata la denuncia. L’leche mancano all’appello, ma il percorso per ...

