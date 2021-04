Torna a scuola e si getta nel vuoto, il dramma di un adolescente (Di lunedì 26 aprile 2021) Una notizia terribile ha sconquassato la provincia di Cosenza. Un adolescente ha tentato il suicidio mentre era a scuola. Ambulanza (AdobeStock)L’ultimo anno è stato molto difficile per tutti, in particolare però per gli adolescenti. I ragazzi, infatti, sono stati costretti a restare chiusi in casa, lontano dagli amici, nel momento migliore della loro vita. In particolare questo virus li ha tenuti lontano dalla scuola. Sono tante e gravi le conseguenze sociologiche e psicologiche che deriveranno da tutto ciò, ma lo capiremo solo nei prossimi anni. In questi giorni finalmente i ragazzi stanno Tornando in classe, ma una terribile vicenda ha visto protagonista questa mattina un giovane di Castrovillari. Il ragazzi, infatti, si sarebbe lanciato dalla finestra dell’Istituto Alberghiero della piccola città ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 aprile 2021) Una notizia terribile ha sconquassato la provincia di Cosenza. Unha tentato il suicidio mentre era a. Ambulanza (AdobeStock)L’ultimo anno è stato molto difficile per tutti, in particolare però per gli adolescenti. I ragazzi, infatti, sono stati costretti a restare chiusi in casa, lontano dagli amici, nel momento migliore della loro vita. In particolare questo virus li ha tenuti lontano dalla. Sono tante e gravi le conseguenze sociologiche e psicologiche che deriveranno da tutto ciò, ma lo capiremo solo nei prossimi anni. In questi giorni finalmente i ragazzi stannondo in classe, ma una terribile vicenda ha visto protagonista questa mattina un giovane di Castrovillari. Il ragazzi, infatti, si sarebbe lanciato dalla finestra dell’Istituto Alberghiero della piccola città ...

