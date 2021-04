Terzo volo per Ingenuity

Advertising

govi47 : Eccolo Il piccolo elicottero #Ingenuity che ha spiccato il suo terzo volo dal suolo di Marte! Si è sollevato fino a… - Shining__Star94 : Mi dispiace troppo per Tancredi ma volo per Sangiovanni terzo ??? anche se tanto lo faranno vincere lo stesso… - _AliveUniverse : #Marte Questa immagine è stata ripresa dall'elicottero marziano #Ingenuity durante il terzo volo del 25 aprile 2021… - infoitscienza : Ecco le foto a colori scattate da Ingenuity in volo Completato anche il terzo volo | il più lungo fino ad ora - infoitscienza : L'elicottero di Marte completa il terzo volo -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo volo

Sporting CP - KPRF Lo Sporting festeggia ile decisivo gol UEFA via Sportsfile Lo Sporting ... ma non riesce a replicare a metà del primo tempo al fulmineo tiro aldalla lunga distanza dell'...Sono state messe in calendario quattro degustazioni, presso la scuola, ilsabato del mese a ... C'è però sempre tutta l'intenzione e la voglia di continuare a volare, in unlibero e gustoso. ...Scopri 6 curiosità su Ingenuity, che accompagna il rover marziano Perseverance nella nuova impresa pionieristica della NASA.Un risultato che consente all’elvetico di risalire fino alla sesta posizione in classifica generale e soprattutto di conservare la leadership nella classifica dei giovani. Marc Hirschi sempre più in c ...