Tennis | Ranking ATP 26 aprile | Rafael Nadal si riprende il numero 2 | Novak Djokovic leader Berrettini 10° | salgono Sinner e Musetti

(Di lunedì 26 aprile 2021) La maggiore delle novità del nuovoATP, che inaugura come da tradizione il lunedì del, riguarda il secondo posto. Finisce, almeno per ora, il momento di Daniil Medvedev, perché con il successo di Barcellona èa scalzare il russo ersi la posizione che più a lungo ha occupato nella propria parabolatica. Comanda sempre: il serbo è infatti a quota 11963, e aumenta il proprio bottino di punti in maniera leggera, non riuscendo a superare quota 1200 solo perché il russo Aslan Karatsev gli ha impedito di trionfare in casa propria, a Belgrado. Quest’ultimo, però, non è riuscito a fermare Matteo, che con il successo di ieri si riavvicina alla nona posizione dell’argentino ...

...euro che si è concluso sui campi in terra rossa del NovakCenter di Belgrado (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo). In finale il 25enne romano , n.10 del......(top 70) erano meglio piazzati nel, mentre Djokovic (top 100) è in linea con l'azzurro attualmente n.95. Parliamo dei Fab Three, dei tre fenomeni che stanno riscrivendo la storia dele ...La maggiore delle novità del nuovo ranking ATP, che inaugura come da tradizione il lunedì del tennis, riguarda il secondo posto. Finisce, almeno per ora, il momento di Daniil Medvedev, perché con il s ...Il titolo in Serbia rilancia il n.10 al mondo: "Ho capito di essere un lottatore allenandomi con Jannik. Il libro del comico mi ha distratto dai cattivi pensieri, ora mi inviti in trasmissione" ...