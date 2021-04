Telegram 7.7: pagamenti 2.0 e altre novità (Di lunedì 26 aprile 2021) Telegram si è da poco aggiornato per iOS e Android alla versione 7.7 introducendo i pagamenti 2.0 e altre novità. NOTA: l’aggiornamento per Android non è ancora disponibile a causa di tempi di revisione più lunghi del solito per la pubblicazione su Play Store. Telegram 7.7 – Cosa c’è di nuovo? pagamenti 2.0 A partire da questa versione, i commercianti possono accettare i modo nativo pagamenti con carta di credito in qualsiasi chat. I fornitori di pagamenti di terze parti attualmente integrati sono i seguenti: Stripe; Yandex.Money; Sberbank; Tranzzo; Payme; CLICK; LiqPay; ECOMPAY. Telegram, trattandosi di una piattaforma gratuita e attenta alla privacy, non prende alcuna commissione e non conserva alcuna informazione sul pagamento. È ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 26 aprile 2021)si è da poco aggiornato per iOS e Android alla versione 7.7 introducendo i2.0 e. NOTA: l’aggiornamento per Android non è ancora disponibile a causa di tempi di revisione più lunghi del solito per la pubblicazione su Play Store.7.7 – Cosa c’è di nuovo?2.0 A partire da questa versione, i commercianti possono accettare i modo nativocon carta di credito in qualsiasi chat. I fornitori didi terze parti attualmente integrati sono i seguenti: Stripe; Yandex.Money; Sberbank; Tranzzo; Payme; CLICK; LiqPay; ECOMPAY., trattandosi di una piattaforma gratuita e attenta alla privacy, non prende alcuna commissione e non conserva alcuna informazione sul pagamento. È ...

Advertising

Vale22046 : RT @GiovannaDiTroia: ?? #Telegram introduce i pagamenti 2.0, la programmazione ed i mini profili per le #ChatVocali, e nuove versioni di #Te… - GiovannaDiTroia : ?? #Telegram introduce i pagamenti 2.0, la programmazione ed i mini profili per le #ChatVocali, e nuove versioni di… - AcinoDuva : Telegram: novità per Pagamenti, Chat vocali e versioni web - Asgard_Hydra : Telegram lancia pagamenti 2.0, programmazione chat vocali e altre novità lato web - Asgard_Hydra : Quante novità per Telegram: pagamenti 2.0 e non solo - -