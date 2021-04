Superlega, Gravina 'Chi aderisce è escluso dal campionato' (Di lunedì 26 aprile 2021) "Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito" le parole del numero uno Figc dopo il consiglio federale. ROMA - "Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) "Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito" le parole del numero uno Figc dopo il consiglio federale. ROMA - "Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata ...

