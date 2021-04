Serie A, ufficiale la legge anti Superlega: “Chi partecipa è fuori dal campionato” (Di lunedì 26 aprile 2021) Serie A – Dalle minacce ai (possibili) fatti. Arrivano le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, al termine del consiglio federale. Ovviamente si parla della Superlega e delle possibili norme che si potrebbero inserire nel codice di giustizia sportiva. “Quanto alla norma anti-Superlega, chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l’affiliazione”.Una notizia che potrebbe stravolgere il prossimo campionato di Serie A. Sempre ovviamente se venisse confermata. Serie A, le parola di Gravina “Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia” ha ancora sottolineato Gravina. ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 aprile 2021)A – Dalle minacce ai (possibili) fatti. Arrivano le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, al termine del consiglio federale. Ovviamente si parla dellae delle possibili norme che si potrebbero inserire nel codice di giustizia sportiva. “Quanto alla norma, chi ritiene di volerre a una competizione non prevista e non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perderà l’affiliazione”.Una notizia che potrebbe stravolgere il prossimodiA. Sempre ovviamente se venisse confermata.A, le parola di Gravina “Chi ha interpretato lacome un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia” ha ancora sottolineato Gravina. ...

Advertising

Eurosport_IT : Ecco la norma anti #Superlega ??????? 'Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipar… - ZZiliani : È ufficiale: ci prendono in giro e indirizzano le partite come vogliono. Ora sappiamo che il #VAR avrebbe dovuto di… - SerieA : Si chiude la 3??1?? giornata di #SerieATIM.????? Ecco tutti i risultati ???? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A p… - MondoNapoli : UFFICIALE - Serie A, anticipi e posticipi dalla 35a alla 37a giornata: gli orari - - ForzAzzurri1926 : SERIE A, UFFICIALE DECISI ANTICIPI E POSTICIPI, ECCO QUANDO GIOCA IL NAPOLI. ORARIO E TV >>>>>>… -