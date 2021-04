Roma | brutto scontro tra auto e due moto sulla Flaminia | ferito centauro

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tragedia sfiorata questa mattina a, su Via. A bloccare la strada in direzione della Capitale, un incidente che ha coinvolto un’vettura e due. Leggi anche: Paura a Ostia,tra due, una prende fuoco: 4 feriti (FOTO) Il sinistro L’intervento è stato richiesto intorno alle 8:05 di questa mattina, all’altezza del km 8,700, nelle vicinanze dello svincolo per Viale di Tor di Quinto. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale del gruppo Cassia e i sanitari del 118. Il sinistro ha coinvolto un’vettura, un Mercedes 400, e due, una Honda Hornet e un Piaggio P3. Ad avere la peggio, il 58enne a bordo della Honda, che è stato trasportato all’Ospedale Sant’Andrea, fortunatamente in codice 3. Inevitabili i ...

