Recovery | Letta | ‘se Pnrr usato bene | sarà svolta per nostro Paese’**

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Questoè unastorica. Ci sono tre priorità che sono le nostre: donne, giovani e Sud. Dentro ilc’è una miniera di opportunità per l’Italia e per i nostri territori. Se lo useremolaper ilPaese”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Dubbio

Più che il Recovery Plan la vera sfida del Governo Draghi è trovare un punto di incontro tra le diverse anime ... Un piano «epocale»: lo definisce così il comunicato di Palazzo Chigi riferendosi alla riforma della giustizia contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnr ... Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Siamo riusciti ad avere confermato il bonus 110% anche per il 2023 ed è molto importante perché fa parte dell'impegno per l'Italia verde. Il Pd vuole essere il grande part ...