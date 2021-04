Paura per Cesara Buonamici e il marito: rapinati in auto a Firenze (Di lunedì 26 aprile 2021) Cesara Buonamici , sabato sera, insieme al marito, è stata aggredita da una banda di rapinatori mentre si trovavano in auto a Firenze lungo via di Pozzolatico . Buonamici e il marito sono stati ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 aprile 2021), sabato sera, insieme al, è stata aggredita da una banda di rapinatori mentre si trovavano inlungo via di Pozzolatico .e ilsono stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Beatrice Grannò di Zero si racconta a Elle Per questo è una storia moderna. È già nel futuro. FRANCESCO BERARDINELLI/NETFLIX E la sua Anna che ruolo ha? È una romana trasferita a Milano, un'irruente che si getta nelle cose senza paura, non si ...

Vietnam: giornalista Dieu condannata a 8 anni, gli attivisti ne chiedono il rilascio ...del Cpj per il sud - est asiatico. "Il Vietnam ? aggiunge - deve smettere di minacciare i giornalisti come se fossero dei criminali e consentire loro di svolgere il loro mestiere senza la paura di ...

Covid, a Latina 15mila lavoratori Sikh: tanti casi e paura per variante indiana Adnkronos Piacenza, vaccinata a 107 anni: "Il Covid non mi fa paura" "Ho battuto spagnola, tifo, tubercolosi, due guerre. Li ho beffati tutti, figuriamoci se questo virus mi fa paura: sono io che spavento lui, lo metto in ginocchio". Ha compiuti 107 anni poco prima del ...

Padova, autobus in fiamme: autista eroe fa scendere tutti in tempo Un autobus di Busitalia sul quale viaggiavano degli studenti è andato a fuoco oggi intorno alle 14,00 a Codevigo, in provincia di Padova. Nessuno è rimasto ferito ...

