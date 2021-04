Patente, bollo, esami e revisione auto e moto: tutte le scadenze prorogate per il Covid (Di lunedì 26 aprile 2021) Patente di guida, revisione e bollo auto e moto sono tra le scadenze che hanno subito proroghe e slittamenti a causa della pandemia da Covid - 19. Decisioni su cui le autorità nazionali e quelle ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021)di guida,sono tra leche hanno subito proroghe e slittamenti a causa della pandemia da- 19. Decisioni su cui lerità nazionali e quelle ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Patente, bollo, esami e revisione auto e moto: tutte le #scadenze prorogate per il #Covid - Gazzetta_it : Patente, bollo, esami e revisione auto e moto: tutte le #scadenze prorogate per il #Covid - GiusPecoraro : RT @gloquenzi: Ma non si potrebbe fare con le armi come si fa con le macchine? Scuola, patente, assicurazione, bollo per circolare, control… - pbolaffio : RT @gloquenzi: Ma non si potrebbe fare con le armi come si fa con le macchine? Scuola, patente, assicurazione, bollo per circolare, control… - 57Davide : RT @gloquenzi: Ma non si potrebbe fare con le armi come si fa con le macchine? Scuola, patente, assicurazione, bollo per circolare, control… -