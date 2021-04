Oscar 2021 | è stata una Notte bizzarra e | diciamolo | decisamente non memorabile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Registe cinesi, attrici coreane, attori e sceneggiatori britannici, ma anche polpi innamorati e talenti danesi. E naturalmente tanti Blacks, vuoi African-American o African-British: quel che conta è la militanza. Che insieme a “politically correct”, a “inclusione” e a “resilienza” può dirsi la vera protagonista degli. Militanza pulsava feroce nel cuore della maggioranza dei film candidati, era attesa, prevista, fortemente voluta nell’edizione naturalmente e forse doverosamente inchinata al #blacklivesmatter ma anche – e per il secondo anno – segnata dalla pandemia. Più un salotto da Golden Globe che un vero teatro, infatti, è stato il proscenio di questi Academy Awards: “bolle” di talents ai tavolini che si applaudivano alternati a collegamenti da ogni parte del mondo con altri candidati in abiti da sera sugli sfondi iconici delle ...

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - repubblica : L'attrice sudcoreana Yoon Yeo-jeong a Brad Pitt: 'Finalmente riesco a conoscerla' - LaStampaTV : VIDEO | Oscar 2021, McDormand: 'Per favore tornate al cinema'. Poi si mette a ululare -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

Inoltre, con i quattrototali ottenuti nella sua carriera, Frances McDormand raggiunge il record numerico di Katharine Hepburn , anche se quest'ultima li aveva vinti tutti come attrice ...La Notte deglinon è stata certo avara di emozioni e di colpi di scena. La sorpresa più grande, però, è stata senza dubbio la vittoria di Anthony Hopkins nella categoria Miglior attore protagonista, ...Con due mesi di ritardo, ma finalmente con una cerimonia dal vivo. Molta meno gente invitata alla cerimonia e divisa in due location differenti, lo storico Dolby Theater e l’inedita Union Station. Con ...Oscar 2021, Laura Pausini non vince e l'Italia torna a casa a mani vuote: l'esibizione di "Io sì" è (lo stesso) da brividi, ecco il video.