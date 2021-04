(Di lunedì 26 aprile 2021) “Se siete in astinenza da LOL,è la vostra giornata”. Recita più o meno così il messaggio pubblicato sui social dall’account italiano di Amazon Prime Video, che richiama l’attenzione dei fan sullo speciale diintitolato LOL – Aftershow. Nell’appuntamento in onda nella giornata odierna verranno mostrate le scene inedite della prima stagione, quelle che per questioni di montaggio non sono state inserite nei primi sei episodi, divenuti ormai un cult tra le nuove generazioni. Dunque, nuovi sketch imbastiti nelle sei ore trascorse dai comici all’interno del teatro stanno per essere svelati, pronti a riaccendere l’entusiasmo su quello che è stato ribattezzato come il fenomeno televisivo delle ultime settimane, tanto da rendere inevitabile l’annuncio dell’arrivo di una seconda stagione. Dove vedere LOL Aftershow, lo speciale sulla prima stagione ...

Advertising

tuttopuntotv : Nostalgia di LOL – Chi ride è fuori? Non perdete allora la sorpresa di oggi - MatildeAlberti3 : MANDIAMO AKAFUL IN TENDENZA VI PREGO, RIDEREI TROPPO direi che possiamo mettere episodi che ricordiamo con nostalgia lol #akaful #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Nostalgia LOL

L'HuffPost

...anni' - ha detto Frassica durante un'intervista rilasciata a Huffington Post aggiungendo - 'è ... 'non ho, non mi manca la vecchia televisione che in realtà si inserisce nella nuova tv. C'...Chi già sente ladel programma può comunque reperire gli show degli altri Paesi:chi ride è fuori è la versione italiana del programma giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental , ...LOL – Pazza del mio migliore amico con Miley Cyrus si intitola come quel programma di grande successo: vi aiutiamo a non confondervi ...L’8 aprile sono usciti gli ultimi episodi dello show: ecco chi è il vincitore, come ha fatto a non ridere e le anticipazioni sulla seconda stagione.