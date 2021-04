Nokia Android 11: due smartphone si aggiornano (Di lunedì 26 aprile 2021) Nokia aggiorna altri due smartphone ad Android 11 e sono il Nokia 8.1 e Nokia 2.2, introducendo nuove funzioni. Scopriamo tutto insieme Il mese di aprile ha visto ben 5 smartphone Nokia aggiornarsi ad Android 11. Dopo Nokia 3.2, annunciato a inizio mese, anche Nokia 2.3, Nokia 4.2, e adesso anche i Nokia 8.1 e Nokia 2.2, si aggiornano infatti all’ultima versione del sistema operativo di Google. HMD Global, la casa dei telefoni e accessori Nokia, continua a mantenere così la sua promessa di tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due anni di update del sistema operativo sui propri dispositivi. I rilasci di questo mese evidenziano ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021)aggiorna altri duead11 e sono il8.1 e2.2, introducendo nuove funzioni. Scopriamo tutto insieme Il mese di aprile ha visto ben 5aggiornarsi ad11. Dopo3.2, annunciato a inizio mese, anche2.3,4.2, e adesso anche i8.1 e2.2, siinfatti all’ultima versione del sistema operativo di Google. HMD Global, la casa dei telefoni e accessori, continua a mantenere così la sua promessa di tre anni di aggiornamenti di sicurezza e due anni di update del sistema operativo sui propri dispositivi. I rilasci di questo mese evidenziano ...

