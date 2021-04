MotoGP | Paolo Ciabatti | “Bilancio Ducati positivo per ora Miller? Il campionato sarà lungo e recupererà”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Avvio dicomplessivamentema non eccezionale in casadopo le prime tre tappe stagionali del Mondiale2021. La casa di Borgo Panigale, nonostante due chance importanti sulla pista di Losail (feudo storico della Rossa), è ancora a secco di vittorie ma ha già raccolto cinque podi totali con tre piloti diversi, oltre a due pole position in qualifica., direttore sportivo diCorse, ha tracciato un primo mini-di quest’inizio di stagione in un’intervista concessa a Speedweek. “Ovviamente siamo soddisfatti. Abbiamo ottenuto due pole position e in precedenza l’ultima l’avevamo ottenuta con Zarco a Brno 2020. In più abbiamo piazzato due piloti sul podio in entrambe le gare di Doha. Quindi il ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | Paolo #Ciabatti ha tracciato un bilancio dell'avvio di stagione ducatista - matteopittaccio : Il 'Blog di Paolo' evidenzia una situazione ormai ingestibile. Troppa confusione e penalità inventate regnano sulla… - LiveGPit : #Moto3 Lo sfogo di Paolo Simoncelli: 'regole ingiuste' ?? @matteopittaccio - SpeedweekMag : #Moto3 Paolo Simoncelli kritisiert FIM MotoGP Stewards Panel - corsedimoto : MOTO3 - Paolo #Simoncelli commenta il GP a Portimao, scagliandosi contro la Direzione Gara. 'Una multa di 1000 euro… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Paolo

Sky Sport

Le ottime prestazioni del team Pramac diCampinoti non hanno generato alcuna gelosia non il team ufficiale: ' I loro successi non creano il minimo problema, perché le due squadre collaborano ...They were direct rivals in Moto2, so much so that Enea Bastianini and Luca Marini came toas world champion and runner - up respectively. The two Italians are now sharing the Avintia ......Avvio di campionato complessivamente positivo ma non eccezionale in casa Ducati dopo le prime tre tappe stagionali del Mondiale MotoGP 2021. La casa di Borgo Panigale, nonostante due chance importanti ...Dopo che il suo contratto è scaduto alla fine della stagione MotoGP 2020 devastata dalla pandemia, si è ipotizzato che il sette volte campione del mondo ...