Migliori Mirrorless Sony 2021 | quale comprare

Di lunedì 26 aprile 2021

Migliori Mirrorless

Abbiamo scelto le cinquemacchine fotografichesul mercato e le abbiamo messe alla prova. Dalla più economica e versatile Panasonic Lumix G - 100, passando per la piccola e stilosa Fuji X - E4; fino ad ...Solida, dotata di un sensore in grado di comportarsi benissimo in ogni situazione, ma decisamente costosa. Un prodotto per chi punta a video di qualità semiprofessionale ...Oltre all'obiettivo grandangolare, arriva sul mercato anche il nuovo teleobiettivo zoom Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD dedicato ancora alle mirrorless di Sony (full-frame) garantendo flessibil ...