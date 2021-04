Marotta ha votato la regola Figc che avrebbe escluso l’Inter del campionato (Di lunedì 26 aprile 2021) Per capire quanto sono lineari, razionali e coerenti le strategie dei grandi del pallone basta prendere ad esempio la votazione sulla norma anti-Superlega varata oggi dal consiglio della Federcalcio. È stato modificato l’articolo 16 delle Norme organizzative interne federali, le cosiddette Noif, inserendo una specifica regola che dice: “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione”. In sostanza: chi decide di farsi un torneo a parte – come i 12 ribelli volevano fare con la Superlega – sarà escluso dal campionato. E’ un punto a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Per capire quanto sono lineari, razionali e coerenti le strategie dei grandi del pallone basta prendere ad esempio la votazione sulla norma anti-Superlega varata oggi dal consiglio della Federcalcio. È stato modificato l’articolo 16 delle Norme organizzative interne federali, le cosiddette Noif, inserendo una specificache dice: “Ai fini della iscrizione alla società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla Uefa e dalla. La partecipazione a queste competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute comporta la decadenza della affiliazione”. In sostanza: chi decide di farsi un torneo a parte – come i 12 ribelli volevano fare con la Superlega – saràdal. E’ un punto a ...

