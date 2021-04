Lorella Boccia è incinta | primo figlio dal marito Niccolò Presta

Advertising

sejcapsq : Mi ci potevo giocare quello che volevo che quest’anno Lorella Boccia faceva un figlio - myangeliravma : ODDIOO LORELLA BOCCIA É INCINTAAA - _ventottogiugno : Lorella Boccia è incinta, che bello?? - R3NDEZV0US_ : lorella boccia è incinta ?? #Amici20 - msmile_ : RT @lontanissimo_: Lorella Boccia incinta ma quindi non è più la ventenne che ad Amici programmava le crociere con i suoi compagni di squad… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia

Tv Fanpage

La ballerina di Amici e oggi conduttrice è in dolce attesa, una notizia a sorpresa arrivata sul profilo Instagram di Verissimoe Niccolò Presta diventeranno presto genitori. La ballerina e conduttrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è incinta. Ad annunciarlo Verissimo , che ha anche rivelato che ...Lorella Boccia è incinta: la ballerina e conduttrice aspetta il primo figlio dal marito Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta. Fonte: https://www.instagram.com/boccialorella/ L ...Lorella Boccia è incinta, la ballerina e conduttrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, avrà il suo primo bebè da Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, sposato il primo giugno 2019, dopo ...