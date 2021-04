La variante indiana rischia di rovinarci l’estate. “E’ più contagiosa e meno vulnerabile ai vaccini” (Di lunedì 26 aprile 2021) La variante indiana “ci preoccupa come tutte quelle che appaiono nel mondo e di cui sappiamo poco”. E in questo momento “di riaperture e zone gialle dobbiamo avere la massima attenzione e capire tre cose: se è più trasmissibile rispetto al ceppo originale, se è più letale e se resiste ai vaccini”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Il virus ancora non si è stabilizzato e si modifica – sottolinea Andreoni – e può evidentemente far partire nuove varianti. Dobbiamo tracciare e monitorare per individuarlo in anticipo”. La variante indiana e i pericoli di focolaio in Italia La comunità indiana in Italia è molto numerosa, cosa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 aprile 2021) La“ci preoccupa come tutte quelle che appaiono nel mondo e di cui sappiamo poco”. E in questo momento “di riaperture e zone gialle dobbiamo avere la massima attenzione e capire tre cose: se è più trasmissibile rispetto al ceppo originale, se è più letale e se resiste ai”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. “Il virus ancora non si è stabilizzato e si modifica – sottolinea Andreoni – e può evidentemente far partire nuove varianti. Dobbiamo tracciare e monitorare per individuarlo in anticipo”. Lae i pericoli di focolaio in Italia La comunitàin Italia è molto numerosa, cosa ...

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - RobertoBurioni : @giorgiogilestro Non esiste nessun dato che faccia pensare che la variante “indiana” sia problematica. Le mutazioni… - aureumelio : RT @Bluefidel47: La variante indiana ...... l'india ne era uscita alla grande dal covid. Poi hanno iniziato le vaccinazioni... - Overbite71 : Io ho smesso di crederli da tempo ma a voi hanno detto se questo Covid determina una malattia trombotica oppure una… -