Juventus | insulti e auguri di morte per il figlio di Pirlo

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste a ricevere messaggi di auguratavari". Dopo l'ennesimo messaggio di questo stampo, ...

...panni e chiedervi come vi sentireste a ricevere messaggi di augurata morte evari". Dopo l'ennesimo messaggio di questo stampo, Niccolò Pirlo , figlio 17enne dell'allenatore della, ......"colpa" e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e... Tifoso della, Nicolò Pirlo attualmente gioca con la maglia numero otto nella squadra ...Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Il figlio di Andrea Pirlo, Niccolò, si sfoga su Instagram per i messaggi shock che riceve ogni giorno dai tifosi, tra cui uno particolarmente pesante con scritto, 'Devi ...Sfogo su Instagram del 17enne Niccolò: "La mia colpa è avere un allenatore che, come è giusto che sia, può non piacere. Mettetevi nei miei panni" ...