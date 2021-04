Intesa Sanpaolo in cima al FTSE MIB con revisione target price (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il colosso creditizio, portandosi a 2,263, con una variazione percentuale dell’1,94%. Intesa Sanpaolo è in cima al FTSE MIB (assieme ad Unicredit), dopo che Barclays ha alzato il target price a 2,8 euro, confermando la raccomandazione overweight. Oltre ad un innalzamento del 17% del target price, gli analisti della banca britannica hanno rivisto la nuova stima di EPS per l’intero 2021, che passa a 0,18 euro da 0,17, mentre per il 2022 sale da 0,21 a 0,23 euro. Inoltre, Barclays si aspetta che Intesa, insieme a Banco BPM, segnali le tendenze trimestrali più solide. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il colosso creditizio, portandosi a 2,263, con una variazione percentuale dell’1,94%.è inalMIB (assieme ad Unicredit), dopo che Barclays ha alzato ila 2,8 euro, confermando la raccomandazione overweight. Oltre ad un innalzamento del 17% del, gli analisti della banca britannica hanno rivisto la nuova stima di EPS per l’intero 2021, che passa a 0,18 euro da 0,17, mentre per il 2022 sale da 0,21 a 0,23 euro. Inoltre, Barclays si aspetta che, insieme a Banco BPM, segnali le tendenze trimestrali più solide. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a ...

