Inchiesta Uefa su Ibrahimovic e la proprietà di una società di scommesse (Di lunedì 26 aprile 2021) Nyon (Svizzera) 26 aprile 2021 - L'Uefa vuole vederci chiaro e Zlatan Ibrahimovic finisce inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento della della Federazione calcistica europea. Da Nyon fanno ...

