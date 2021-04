Gli algoritmi che analizzano genere e orientamento sessuale mettono a rischio la comunità lgbt+ (Di lunedì 26 aprile 2021) Photo credit should read: Daniel Leal-Olivas/PA WireL’Unione europea vieti lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico di genere e orientamento sessuale. Lo chiede, con una campagna online che ha già raccolto decine di migliaia di adesioni, l’organizzazione globale per i diritti lgbt+ All Out, in collaborazione con l’ong Access Now e la campagna europea per vietare la sorveglianza biometrica di massa Reclaim Your Face. La Commissione europea ha proposto un quadro legislativo – ovvero un pacchetto di norme e linee guida – per regolamentare i sistemi d’intelligenza artificiale. È in questa sede che, secondo gli attivisti, si sarebbe dovuto inserire il divieto del riconoscimento automatico di genere e orientamento sessuale, ma non è ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Photo credit should read: Daniel Leal-Olivas/PA WireL’Unione europea vieti lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico di. Lo chiede, con una campagna online che ha già raccolto decine di migliaia di adesioni, l’organizzazione globale per i dirittiAll Out, in collaborazione con l’ong Access Now e la campagna europea per vietare la sorveglianza biometrica di massa Reclaim Your Face. La Commissione europea ha proposto un quadro legislativo – ovvero un pacchetto di norme e linee guida – per regolamentare i sistemi d’intelligenza artificiale. È in questa sede che, secondo gli attivisti, si sarebbe dovuto inserire il divieto del riconoscimento automatico di, ma non è ...

