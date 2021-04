Formula 1, Gasly: “Verstappen campione del mondo è solo una questione di tempo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il pilota dell’Alpha Tauri, Pierre Gasly, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RaceFans’, ha parlato di Max Verstappen, suo ex compagno di team ai tempi della Red Bull, e delle sue possibilità di conquistare un titolo mondiale in Formula 1: “Già adesso se la gioca con Lewis. È una questione di tempo prima che sia campione del mondo in una macchina che gli permetta di essere campione del mondo. E vedo anche Charles Leclerc e George Russell nella battaglia del futuro. È ancora presto per fare previsioni su Esteban Ocon, che è un buon pilota, ma dobbiamo aspettare un po’ di più per vedere se è in grado di combattere per il titolo. Penso che Max e Charles abbiano dimostrato abbastanza potenziale per essere lassù, questo è ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Il pilota dell’Alpha Tauri, Pierre, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘RaceFans’, ha parlato di Max, suo ex compagno di team ai tempi della Red Bull, e delle sue possibilità di conquistare un titolo mondiale in1: “Già adesso se la gioca con Lewis. È unadiprima che siadelin una macchina che gli permetta di esseredel. E vedo anche Charles Leclerc e George Russell nella battaglia del futuro. È ancora presto per fare previsioni su Esteban Ocon, che è un buon pilota, ma dobbiamo aspettare un po’ di più per vedere se è in grado di combattere per il titolo. Penso che Max e Charles abbiano dimostrato abbastanza potenziale per essere lassù, questo è ...

