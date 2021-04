Fondazione Pro, studio sulla maleducazione sentimentale dei giovani: 1 su 4 ha rapporti non protetti, 1 su 2 assume superalcolici (Di lunedì 26 aprile 2021) Solo un ragazzo su cinque si è sottoposto a una visita dall’urologo, il 65% dei giovani non ha mai parlato di sessualità con il proprio padre, 8 su 10 visitano siti pornografici e uno su quattro ha rapporti sessuali non protetti. Questa la fotografia scattata nell’ambito del progetto ‘La maleducazione sentimentale dei giovani’, grazie a una survey somministrata da Fondazione Pro a 1000 ragazzi napoletani tra i 16 e i 19 anni. “I numeri ci dicono che una ragazza su tre e uno su due assumono regolarmente superalcolici nel weekend – ha affermato Vicenzo Mirone, ordinario di Urologia dell’Università Federico II di Napoli e presidente di Fondazione Pro -, la metà degli adolescenti passa su internet più di 5 ore al giorno Dad esclusa, il 25% ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Solo un ragazzo su cinque si è sottoposto a una visita dall’urologo, il 65% deinon ha mai parlato di sessualità con il proprio padre, 8 su 10 visitano siti pornografici e uno su quattro hasessuali non. Questa la fotografia scattata nell’ambito del progetto ‘Ladei’, grazie a una survey somministrata daPro a 1000 ragazzi napoletani tra i 16 e i 19 anni. “I numeri ci dicono che una ragazza su tre e uno su due assumono regolarmentenel weekend – ha affermato Vicenzo Mirone, ordinario di Urologia dell’Università Federico II di Napoli e presidente diPro -, la metà degli adolescenti passa su internet più di 5 ore al giorno Dad esclusa, il 25% ...

