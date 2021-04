Favola Como | vince il Girone A e torna matematicamente in Serie B

(Di lunedì 26 aprile 2021) A cinque anni dall’ultima volta ilfirma l’impresa einB battendo per 2-1 l’Alessandria secondo in classifica e costringendolo ai playoff. Primo posto certo nelA dellaC e promozione assicurata per i lariani. L’eroe di giornata è Gabrielloni autore della doppietta decisiva contro i grigi che ha fatto esplodere di gioia la città e fatto esplodere la festa per le vie del centro. Dal fallimento allaB: storia di una rinascita L’ultima volta che i lariani giocarono nel campionato cadetto fu nella stagione 2015/16. Quell’annata si chiuse con la retrocessione e i lombardi furono dichiarati falliti. Nel 2017 la ripartenza dallaD. Dopo due anni fra i dilettanti, il ritorno inC arrivò grazie al primo ...

Unache si perpetua consecutivamente, a queste latitutidini, dal lontano 1996. Vincere, per poi provare a giocarsi il tutto per tutto nella sfida che chiuderà la regular season lunedì 10 ...Tra le destinazioni per un sì da, il Lago die le sue ville restano sempre in vetta ai desideri degli sposi di tutto il pianeta. Per celebrare un matrimonio da vip, infatti, non c'è wedding planner che possa dimenticare ...A 5 anni dall'ultima volta, il Como è tornato in Serie B al termine di una stagione difficile e colma di insidie.Pensando al trionfo del Como che è riuscito nell’impresa di tornare in serie B e all’entusiasmo dei tifosi che è dilagato in città, a chiunque vengono giustamente immagini come quella qui sotto. Oppur ...