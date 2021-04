Fabrizio Moro contro Vittorio Brumotti picchiato: “Impara a portare rispetto perché …” accade il putiferio (Di lunedì 26 aprile 2021) Vittorio Brumotti, o con lui o contro di lui. L’inviato speciale di Striscia La notizia, da alcuni mesi è in giro per i quartieri italiani intento a scovare i pusher nelle zone di spaccio, questa volta, come spesso accade, l’inviato è stato aggredito nel quartiere romano chiamato Quarticciolo. Ovviamente come accade spesso, dopo l’ennesima aggressione subita, il caso diventa virale e ce chi difende Vittorio e chi gli va contro, a volte anche con parole molto pesanti del tipo: chef Rubio che gli ha detto “te ne hanno date anche poche, infame” e il cantautore Fabrizio Moro che gli ha scritto “Impara a portare rispetto”. Cerchiamo di capire insieme cosa sia accaduto nel ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 26 aprile 2021), o con lui odi lui. L’inviato speciale di Striscia La notizia, da alcuni mesi è in giro per i quartieri italiani intento a scovare i pusher nelle zone di spaccio, questa volta, come spesso, l’inviato è stato aggredito nel quartiere romano chiamato Quarticciolo. Ovviamente comespesso, dopo l’ennesima aggressione subita, il caso diventa virale e ce chi difendee chi gli va, a volte anche con parole molto pesanti del tipo: chef Rubio che gli ha detto “te ne hanno date anche poche, infame” e il cantautoreche gli ha scritto “”. Cerchiamo di capire insieme cosa sia accaduto nel ...

VinciEmanuela : Striscia la Notizia, Fabrizio Moro picchia duro contro Brumotti: 'Porta rispetto'. Si scatena l'orrore: 'Vergognati… - Periferiacapit1 : Fabrizio Moro difende il #Quarticciolo. - I_p_a_z_i_a : “Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me.” Fabrizio Moro - k226xq : due Italo calabresi non si fanno la guerraBrumotti aggredito dagli spacciatori, Fabrizio Moro lo critica ma scatena… - Paola30502511 : F. Moro, taci??che ci fai più bella figura. -