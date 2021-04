«Epurato su richiesta della Juve», e Mediaset denuncia Pistocchi per diffamazione (Di lunedì 26 aprile 2021) «Non è un mistero inoltre che Albanese, capo della comunicazione della Juventus, abbia più volte fatto pressioni per ottenere l’allontanamento di giornalisti “scomodi”». Maurizio Pistocchi, dando l’addio a Mediaset dopo 35 anni, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera di aver passato gli ultimi 4 anni da “Epurato” su pressioni della Juventus. Ora Mediaset reagisce, e denuncia il suo storico giornalista per diffamazione. Mediaset con una nota ha smentito l’esistenza di «presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento» di Pistocchi dall’azienda e annuncia di aver «dato mandato ai propri legali di tutelare la propria ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) «Non è un mistero inoltre che Albanese, capocomunicazionentus, abbia più volte fatto pressioni per ottenere l’allontanamento di giornalisti “scomodi”». Maurizio, dando l’addio adopo 35 anni, aveva dichiarato in un’intervista al CorriereSera di aver passato gli ultimi 4 anni da “” su pressionintus. Orareagisce, eil suo storico giornalista percon una nota ha smentito l’esistenza di «presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento» didall’azienda e annuncia di aver «dato mandato ai propri legali di tutelare la propria ...

