Eni in Algeria, i nuovi progetti del cane a sei zampe (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 27 apr – E’ dal 1981 che Eni opera in Algeria, dove intrattiene da decenni rapporti più che buoni con la società petrolifera statale Sonatrach. L’adozione, da parte del governo di Algeri, di una nuova legge sugli investimenti ha spinto le due aziende a rafforzare e migliorare le proprie relazioni. Per questo motivo, di recente, l’amministratore delegato del cane a sei zampe Claudio Descalzi ha incontrato il presidente di Sonatach Toufik Hakkar. Scopo del vertice firmare nuovi accordi riguardanti l’esplorazione e la ricerca di idrocarburi, attività di sviluppo, decarbonizzazione e formazione. Con un occhio dunque anche all’ambiente. Eni in Algeria: dal petrolio alla decarbonizzazione Il primo di questi accordi mira a migliorare le attività di esplorazione e ricerca nel bacino (terrestre) di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 27 apr – E’ dal 1981 che Eni opera in, dove intrattiene da decenni rapporti più che buoni con la società petrolifera statale Sonatrach. L’adozione, da parte del governo di Algeri, di una nuova legge sugli investimenti ha spinto le due aziende a rafforzare e migliorare le proprie relazioni. Per questo motivo, di recente, l’amministratore delegato dela seiClaudio Descalzi ha incontrato il presidente di Sonatach Toufik Hakkar. Scopo del vertice firmareaccordi riguardanti l’esplorazione e la ricerca di idrocarburi, attività di sviluppo, decarbonizzazione e formazione. Con un occhio dunque anche all’ambiente. Eni in: dal petrolio alla decarbonizzazione Il primo di questi accordi mira a migliorare le attività di esplorazione e ricerca nel bacino (terrestre) di ...

Advertising

IlPrimatoN : Dal petrolio alla decarbonizzazione, come si muove il cane a sei zampe in Algeria - enzono16 : RT @LaVeritaWeb: Da Saipem in Algeria a Eni in Nigeria, ha collezionato sconfitte e critiche. Ma l'ex ministro Alfonso Bonafede l'ha indivi… - TerzoTempo54 : RT @LaVeritaWeb: Da Saipem in Algeria a Eni in Nigeria, ha collezionato sconfitte e critiche. Ma l'ex ministro Alfonso Bonafede l'ha indivi… - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: Da Saipem in Algeria a Eni in Nigeria, ha collezionato sconfitte e critiche. Ma l'ex ministro Alfonso Bonafede l'ha indivi… - peppiniellopz : RT @LaVeritaWeb: Da Saipem in Algeria a Eni in Nigeria, ha collezionato sconfitte e critiche. Ma l'ex ministro Alfonso Bonafede l'ha indivi… -