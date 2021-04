E' più contagiosa, più letale o più resistente al vaccino? Ecco cosa dicono gli esperti della variante indiana (Di lunedì 26 aprile 2021) La variante indiana del covid "ci preoccupa come tutte quelle che appaiono nel mondo e di cui sappiamo poco". E in questo momento "di riaperture e zone gialle dobbiamo avere la massima attenzione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladel covid "ci preoccupa come tutte quelle che appaiono nel mondo e di cui sappiamo poco". E in questo momento "di riaperture e zone gialle dobbiamo avere la massima attenzione e ...

Ultime Notizie dalla rete : più contagiosa E' più contagiosa, più letale o più resistente al vaccino? Ecco cosa dicono gli esperti della variante indiana Da un lato, precisa l'esperto, bisognerà "capire se e quanto" questa variante "è più contagiosa" rispetto al virus originale, "come sembra". E poi sarà necessario chiarire se sfugge ai vaccini e da ...

Bassetti: "La variante indiana è più contagiosa, ma..." Matteo Bassetti, virologo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso de L'Aria che Tira: 'La variante indiana è più contagiosa ma non possiamo dire né che è più letale né che i vaccini la bucano, evitiamo terrorismo. Ci sarà sempre una variante, perché i virus mutano'.

