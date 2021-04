Decreto Covid | si può bere il caffè al banco o si rischia la multa?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nelriaperture non è chiarito, ma ilaldovrebbe essere consentito secondo quanto affermato dagli avvocati di Confcommercio. Dal 26 aprile gran parte dell’Italia torna in zona gialla e il paese inizia la sua vera ripartenza verso la normalità, che sarà garantita solo dalla vaccinazione di massa. Tra le cose che già si possono ricominciare a fare, ce n’è una che ancora lascia qualche dubbio sia negli avventori che nei titolari dei locali: ilalsi puòo siuna? Secondo quanto riferito dal quotidiano La Nazione, che ha contattato un gruppo di avvocati di Confcommercio, non essendoci alcun divieto esplicito nel nuovo, ilalsarebbe ...

... da Toscana a Campania Il bollettino della Protezione Civile e delle regioni con i dati... arancione e rossa con regole per spostamenti, ristoranti e scuola in base alriaperture. Numeri ...Sono in vigore da oggi, lunedì 26 aprile, i nuovi colori delle Regioni italiane, nell'ambito dell'ultimoanti -attuato da Governo. L'Italia, infatti, è per la maggior parte gialla, con solo una Regione in zona rossa (Sardegna) e cinque Regioni in zona arancione (Basilicata, Calabria, ...Daniel Pedrotti, presidente Opi Trento, stigmatizza con forza l’immagine della manifestazione in piazza Dante contro l’obbligatorietà vaccinale per gli operatori sanitari.Bar divieto di consumo al banco, dura nota della Fipe contro l'interpretazione del ministero dell'Interno: "Beffa e ulteriore danno".