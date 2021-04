Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 aprile 2021: viaggio nel passato per Can e Sanem (Di lunedì 26 aprile 2021) Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, che torna oggi, lunedì 26 aprile 2021, alle 16:35 su Canale 5, sono dedicate ai tentativi di Can per recuperare la memoria. Daydreamer - Le ali del sogno torna con la puntata di oggi, lunedì 26 aprile 2021 su Canale 5 alle 16:35. Le anticipazioni sembrano un viaggio nel passato di Sanem per aiutare il suo amato. Dopo il terribile incidente automobilistico che l'ha visto coinvolto, Can cerca di ricostruire i pezzi della sua vita perduta. Sanem è decisa a tutto pur di aiutarlo e pensa che il modo migliore sia rievocando il passato. Torna addirittura a vestirsi come un tempo. Non solo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021) Ledi- Le ali del, che torna oggi, lunedì 26, alle 16:35 su Canale 5, sono dedicate ai tentativi di Can per recuperare la memoria.- Le ali deltorna con la puntata di oggi, lunedì 26su Canale 5 alle 16:35. Lesembrano unneldiper aiutare il suo amato. Dopo il terribile incidente automobilistico che l'ha visto coinvolto, Can cerca di ricostruire i pezzi della sua vita perduta.è decisa a tutto pur di aiutarlo e pensa che il modo migliore sia rievocando il. Torna addirittura a vestirsi come un tempo. Non solo ...

Advertising

team_world : Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YA… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 aprile 2021: viaggio nel passato per Can e Sanem… - tuttotv_info : ?? #Daydreamer, le TRAME di questa settimana (26-30 aprile) ?? In onda solo al pomeriggio ?? > - CyCassius : RT @team_world: Dopo il grande successo di #Daydreamer - Le Ali del Sogno, arriva in Italia una nuova serie con protagonista CAN YAMAN, ne… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 27 aprile: Deren e Bulut escono di scena - #DayDreamer #Sogno… -