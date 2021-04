Covid oggi 8.444 casi ma con solo 145mila tamponi, ancora 301 decessi in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 26 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in netto calo, 8.444 contro i 13.158 registrati ieri, ma i tamponi esaminati sono solo 145.819 a fronte dei 239.482 di domenica. L’indice di positività sale al 5,8%. I decessi nelle ultime 24 ore sono in crescita, 301 contro i 217 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono sono 2.849 persone (-13 da ieri), con 114 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.398.763 i guariti in totale (+16.539), mentre 452.812 gli attualmente positivi (-8.400). I contagi su base regionale vedono la Campania in testa con 1.282 nuovi casi, poi la Sicilia con 1.069 e il Lazio (964).

