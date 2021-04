Covid, India nel panico: “La gente corre a comprare ossigeno ma così i malati restano senza” (Di lunedì 26 aprile 2021) Per il quinto giorno consecutivo, l’India ha battuto il record mondiale di contagi giornalieri di nuovo coronavirus, più che raddoppiati in meno di due settimane. L’accelerazione improvvisa della seconda ondata ha messo in ginocchio il sistema sanitario del paese, spingendo molti cittadini a reperire autonomamente l’ossigeno che gli ospedali spesso non hanno a disposizione per i pazienti. In una nota del ministero della Salute Indiano, alcuni esperti del paese ieri hanno chiesto di fermare l’acquisto di scorte di ossigeno e di farmaci come il remdesivir che stanno generando “panico” e “carenze”. “Covid-19 è un’infezione lieve e l’85-90% delle persone soffrirà solo di raffreddore, febbre, mal di gola e dolori muscolari”, ha detto Randeep Guleria, direttore dell’Istituto di Scienze ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Per il quinto giorno consecutivo, l’ha battuto il record mondiale di contagi giornalieri di nuovo coronavirus, più che raddoppiati in meno di due settimane. L’accelerazione improvvisa della seconda ondata ha messo in ginocchio il sistema sanitario del paese, spingendo molti cittadini a reperire autonomamente l’che gli ospedali spesso non hanno a disposizione per i pazienti. In una nota del ministero della Saluteno, alcuni esperti del paese ieri hanno chiesto di fermare l’acquisto di scorte die di farmaci come il remdesivir che stanno generando “” e “carenze”. “-19 è un’infezione lieve e l’85-90% delle persone soffrirà solo di raffreddore, febbre, mal di gola e dolori muscolari”, ha detto Randeep Guleria, direttore dell’Istituto di Scienze ...

