Covid: anche a Milano caffè solo al tavolo e non al banco (Di lunedì 26 aprile 2021) caffè e brioches ma solo seduti al tavolo e all'aperto. Con l'ingresso in fascia gialla per i milanesi cambia il rito del caffè al bar, non più al banco, sempre un po' di fretta perché c'è da scappare ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Covid: Calcagno, "Vaccinare i giocatori che vanno agli Europei" Per Calcagno "i calciatori hanno l'esigenza di giocare un pò meno, per tutelare la loro salute e anche le competizioni sportive, salvaguardando lo spettacolo e l'intero sistema". Al capo dell'Aic non ...

Lazio, rinnovo Inzaghi: in settimana atteso l'incontro C'è attesa per la fumata bianca, sembrava vicinissima prima della riscontrata positività al Covid - ... Adesso è arrivato il momento di chiudere la questione e iniziare anche a pensare al futuro, con o ...

Covid: anche a Milano caffè solo al tavolo e non al banco - Cronaca ANSA Nuova Europa Una Liberazione di riflessione e silenzio Il sindaco Marco Panieri ha deposto una corona al Monumento del Partigiano: "Il 25 aprile, allora come oggi, apre alla speranza" ...

Lo strano caso del lago Baikal preso d’assalto dai turisti durante la pandemia Baikal è una meraviglia della natura. Stiamo parlando di un gigantesco lago antico, più grande di tutti i Grandi Laghi del Nord America messi insieme, comprende circa il 23% delle riserve di acqua dol ...

