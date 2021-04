Coprifuoco, Salvini dà la colpa a Letta: “Lega fuori dal governo? Provoca sempre. Accordo con Draghi, aggiornamento a metà maggio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il vero Provocatore, a suo avviso, è Enrico Letta. La riapertura totale si può fare già a metà maggio. E l’auspicio è che “qualcuno” non tenga la barra dritta per una ripresa graduale delle attività. L’ultima bordata di Matteo Salvini è per il segretario del Partito Democratico che domenica lo aveva invitato a scegliere tra il sedere al tavolo del Consiglio dei ministri e iniziative come quella contro il Coprifuoco. “Lega fuori dal governo? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di Letta”, la risposta del leader della Lega a Rtl 102.5. “Basta che Letta non provochi continuamente, come sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Il verotore, a suo avviso, è Enrico. La riapertura totale si può fare già a. E l’auspicio è che “qualcuno” non tenga la barra dritta per una ripresa graduale delle attività. L’ultima bordata di Matteoè per il segretario del Partito Democratico che domenica lo aveva invitato a scegliere tra il sedere al tavolo del Consiglio dei ministri e iniziative come quella contro il. “dal? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, qualcuno ci vorrebbe, come il Pd di”, la risposta del leader dellaa Rtl 102.5. “Basta chenon provochi continuamente, come sta ...

