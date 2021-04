(Di lunedì 26 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Conte, lo scatto del vincente. Pirlo, analisi di un fallimento: Conte, lo scatto del vincente. Pirlo, analisi di un… - Gazzetta_it : #Conte lo scatto del vincente. #Pirlo analisi di un fallimento #juventus #Inter - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Di Caro sulla #gds: #Conte, lo scatto del vincente. #Pirlo, analisi di un fallimento con il solito refrain della stagione s… - capuanogio : Di Caro sulla #gds: #Conte, lo scatto del vincente. #Pirlo, analisi di un fallimento con il solito refrain della st… - FI69interista : @23_Frog @Inter #frog ad esultare con #Darmian prima del mister con uno scatto da centrometrista ... #Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte scatto

La Gazzetta dello Sport

Il secondoè quello diieri, dopo il gol di Darmian al Verona: sempre + 11, ma sull'Atalanta. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni ......per tu con Silvestri prova un improbabile pallonetto che spreca il gran lavoro svolto con lo...6,5: L'Inter non riesce a scardinare la difesa ospite, ma con pazienza e qualche cambio ...Inter-Verona 1-0 Handanovic 6: Mette il piedone sul mancino di Bassa e salva la situazione. Superficiale su pallone sporco in area di rigore su cui si fionda Fa ...A margine della vittoria contro il Verona, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn. Non è stata la migliore Inter della stagione. “La vittoria doveva arrivare così perché ...