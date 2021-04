Conte contro Salvini sul coprifuoco: «Intollerabile fingersi all’opposizione e al tempo stesso prendersi i meriti del governo» (Di lunedì 26 aprile 2021) Giuseppe Conte torna ad attaccare la Lega. Con un post su Facebook ha criticato il comportamento del partito di Matteo Salvini, che sta schierandosi contro le mosse del governo in tema di riaperture e coprifuoco alle 22 pur facendone parte. «È Intollerabile, in piena pandemia di Covid-19, fingere di essere all’opposizione per cavalcare il malContento dei cittadini e al tempo stesso assestarsi comodamente al vertice di ministeri importanti e sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi, per appuntarsi medaglie e piantare bandierine», ha scritto nel lungo post. «Bisogna scegliere da che parte stare: se da quella di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Giuseppetorna ad attaccare la Lega. Con un post su Facebook ha criticato il comportamento del partito di Matteo, che sta schierandosile mosse delin tema di riaperture ealle 22 pur facendone parte. «È, in piena pandemia di Covid-19, fingere di essereper cavalcare il malnto dei cittadini e alassestarsi comodamente al vertice di ministeri importanti e sedersi tra i banchi della maggioranza per lucrare vantaggi, per appuntarsi medaglie e piantare bandierine», ha scritto nel lungo post. «Bisogna scegliere da che parte stare: se da quella di chi soffia sul fuoco o da quella di chi si rimbocca le maniche per spegnere ...

