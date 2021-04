Ciro Grillo non risponde a Non è l’Arena | VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ieri l’inviata di Non èha trovato e seguitomentre andava in palestra. Ha provato ad avere qualche risposta dopo la bufera scatenata dal padre Beppe per ilcon cui l’ha difeso ma…nona Non è“Scusa sei?”, chiede la giornalista, ma il figlio del Garante del Movimento 5 Stelle non la prende affatto bene. “Sai benissimo con chi stai parlando”secco, con l’espressione tirata del viso che si può solo intuire sotto la mascherina: da Non è, La7Le uniche parole che continua a ripetere sono “Non commento, non rilascio dichiarazioni”. Qualche giorno faaveva ...

Advertising

fanpage : Scoppia l'ennesima bomba sul caso di presunto stupro di gruppo che coinvolge Ciro Grillo. - Corriere : Il racconto di Silvia che accusa Ciro Grillo e gli amici di violenza: «Mi hanno stuprata tutti» - DSantanche : Beppe #Grillo, fondatore di un Movimento che per anni ha inneggiato alle manette facili e ai processi mediatici, im… - iphoneapple6S : RT @fanpage: Scoppia l'ennesima bomba sul caso di presunto stupro di gruppo che coinvolge Ciro Grillo. - MGrantorino : RT @Libero_official: Secondo #Gomez, 'la #Bongiorno avrebbe dovuto passare la difesa dell'accusatrice del figlio di #Grillo'. La dura repli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo

Uno dei tre amici di, figlio di Beppe, tra gli indagati per violenza sessuale per la nota vicenda del presunto stupro ad una ragazza italo - svedese di 19 anni nell'estate 2019 in Sardegna, è stato ...Nel servizio mandato in onda da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata di domenica 25 aprile, parla una amica di, il figlio di Beppe, accusato di stupro di gruppo insieme ...Uno dei tre amici di Ciro Grillo, figlio di Beppe, tra gli indagati per violenza sessuale per la nota vicenda del presunto stupro ad una ragazza italo-svedese di 19 anni nell'estate 2019 ...A Non è l’Arena, il talk di Massimo Giletti su La 7, è stato dedicato ampio spazio al caso giudiziario Ciro Grillo ...