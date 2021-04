Chi guida la politica estera in Iran? Rispondono CentCom e Zarif (Di lunedì 26 aprile 2021) In una conferenza stampa dal Pentagono, il generale dei Marines che comanda il CentCom, Frank McKenzie, ha detto che l’Iran ha circa tremila missili balistici di vario genere e la loro precisione sta migliorando. Ha poi aggiunto che in Iraq potrebbero esserci altri “kinetic events” conseguenza del fatto che gli Stati Uniti non lasceranno il Paese: si riferisce agli attacchi continui che il contingente americano, diplomatico e militare, subisce per opera delle milizie sciite — organizzazioni armate dai Pasdaran che hanno come obiettivo quello di mantenere il livello di ingaggio costante su medie intensità. Di più: il capo del comando militare americano che copre il delicatissimo quadrante che va dall’Egitto all’Afghanistan dice anche che “l’uso diffuso da parte dell’Iran di droni di piccole e medie dimensioni per la sorveglianza e ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) In una conferenza stampa dal Pentagono, il generale dei Marines che comanda il, Frank McKenzie, ha detto che l’ha circa tremila missili balistici di vario genere e la loro precisione sta migliorando. Ha poi aggiunto che in Iraq potrebbero esserci altri “kinetic events” conseguenza del fatto che gli Stati Uniti non lasceranno il Paese: si riferisce agli attacchi continui che il contingente americano, diplomatico e militare, subisce per opera delle milizie sciite — organizzazioni armate dai Pasdaran che hanno come obiettivo quello di mantenere il livello di ingaggio costante su medie intensità. Di più: il capo del comando militare americano che copre il delicatissimo quadrante che va dall’Egitto all’Afghanistan dice anche che “l’uso diffuso da parte dell’di droni di piccole e medie dimensioni per la sorveglianza e ...

