Atletica | tutto pronto per i Mondiali di staffetta | azzurri a caccia del pass per Tokyo

Gli azzurri dell'Atletica si preparano alle World Relays di sabato e domenica in Polonia, che rappresentano uno step fondamentale per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e per i Mondiali di Eugene del prossimo anno. Nella giornata di sabato 1° maggio ci saranno le batterie, mentre domenica 2 maggio spazio alle finali. L'obiettivo azzurro è ottenere il lasciapassare per la 4×100 maschile, la 4×400 femminile e la 4×400 mista; per ognuna di queste tre staffette, l'Italia è attualmente in possesso di ottimi tempi di ripescaggio, ma sbarcare in finale a Chorzow vorrebbe dire assicurarsi la partecipazione ai Giochi.

