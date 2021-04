ASSITECA | assemblea approva progetto di fusione di 6SICURO

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – L’straordinaria degli azionisti di, gruppo italiano attivo nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo (quotato all’AIM di Borsa Italiana), hato l’avvio dellaper incorporazione della controllataS.p.A. nella controllante totalitariaS.p.A., sulla base deldie delle situazioni patrimoniali delle predette società al 31 dicembre 2020.è il terzo aggregatore assicurativo in Italia, nato nel 2000 e fondato dacome primo servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e moto.