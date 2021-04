Arte: Basquiat, monumentale teschio in vendita con stima record di 50 milioni di dollari (3) (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – Le raffigurazioni dei “teschi” su larga scala rimangono le opere più ambite di Basquiat all’asta. Ad oggi due opere di Basquiat sono state vendute al di sopra dei 50 milioni di dollari, tra cui “Untitled” del 1982, venduta da Christie’s New York nel maggio 2016 per 57,3 milioni di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) – Le raffigurazioni dei “teschi” su larga scala rimangono le opere più ambite diall’asta. Ad oggi due opere disono state vendute al di sopra dei 50di, tra cui “Untitled” del 1982, venduta da Christie’s New York nel maggio 2016 per 57,3di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

