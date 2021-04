Amici 20, Tancredi e la dedica al padre: “Voglio farlo sorridere” (Di lunedì 26 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 26 Aprile su Canale 5 alle ore 16.10, Tancredi si sfoga e racconta le sue emozioni. RAFFAELE SE NE VA Nella sesta puntata del serale di Amici 20, andata in onda il 24 Aprile, ad essere eliminato è il cantante Raffaele, nella squadra di Arisa. Era finito al ballottaggio con Deddy, cantante di Rudy Zerbi. I ragazzi lo hanno aiutato a preparare le valigie e lo hanno salutato con molto affetto. Tancredi PARLA DEL padre Sempre durante la sesta puntata del serale, Tancredi ha purtroppo fatto una gaffe. Durante una delle sue esibizioni, mentre cantava il brano “I love Rock ‘n’ Roll” , è andato fuori tempo più volte, tanto che ad un certo punto ha dovuto fermarsi più volte. Il pubblico in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 aprile 2021) IL DAYTIME DISU CANALE 5 Nella puntata del daytime di20 andata in onda il 26 Aprile su Canale 5 alle ore 16.10,si sfoga e racconta le sue emozioni. RAFFAELE SE NE VA Nella sesta puntata del serale di20, andata in onda il 24 Aprile, ad essere eliminato è il cantante Raffaele, nella squadra di Arisa. Era finito al ballottaggio con Deddy, cantante di Rudy Zerbi. I ragazzi lo hanno aiutato a preparare le valigie e lo hanno salutato con molto affetto.PARLA DELSempre durante la sesta puntata del serale,ha purtroppo fatto una gaffe. Durante una delle sue esibizioni, mentre cantava il brano “I love Rock ‘n’ Roll” , è andato fuori tempo più volte, tanto che ad un certo punto ha dovuto fermarsi più volte. Il pubblico in ...

Advertising

sognoscettico : Stanno calcando tantissimo la mano su Tancredi e il suo rapporto col padre esattamente come l'anno scorso tallonaro… - rivergronner : Aka e Tancredi da veri amici si son sempre detti in faccia quello che pensavano. Forse Tancredi ci è rimasto ancor… - teresacapitanio : Amici 20, la ribellione di Tancredi verso il papà famoso: «Sono figlio delle mie scelte» - surprenantcoeur : appena finisce amici e tutta sta situazione pretendo una serata con tancredi perché è un pazzo e ce lo meritiamo come animatore - tancredi_stan : RT @OneArtist5: UOOOOOOO COSA C’È CHE MI MANCA DI TE...?? Il gruppo più unito di tutte le edizioni di Amici. #Amici20 -