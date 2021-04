Zona gialla a Milano, l'appello del comune: 'Chi può, eviti orari di punta' (Di domenica 25 aprile 2021) Lunedì 26 aprile anche a Milano inizierà la Zona gialla e gli studenti delle scuole superiori frequenteranno al 70%, ci saranno quindi più persone che si sposteranno con i mezzi pubblici e il comune ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021) Lunedì 26 aprile anche ainizierà lae gli studenti delle scuole superiori frequenteranno al 70%, ci saranno quindi più persone che si sposteranno con i mezzi pubblici e il...

Advertising

nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - MediasetTgcom24 : L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di… - MediasetTgcom24 : Covid, niente caffè al banco in zona gialla: la rivolta dei baristi #covid - ARSNATI0N : da domani zona gialla ovviamente - notbabym : @HortoMuso e mo ti voglio nella zona gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Centinaia a Campo de' Fiori per l'aperitivo, troppa gente in strada in centro a Roma Roma, 25 aprile 2021 Mancano poche ore alla zona gialla ma il centro di Roma sembra non poter aspettare. A Piazza Campo de' Fiori centinaia di persone consumano l'aperitivo senza mantenere il distanziamento necessario complice anche una ...

L'aperitivo affollato costa la chiusura a due bar. Festa abusiva nel parco, 13 multati Aperitivi affollati, oltre l'orario consentito, con i clienti in un caso persino seduti e serviti ai tavoli. Scene da zona gialla, insomma, immortalate ieri (sabato) - con l'intera regione ancora in arancione - dagli agenti della Squadra giudiziaria e amministrativa della polizia Locale di Rimini . Il bilancio è di ...

Lazio in zona gialla, cosa si può fare e cosa è vietato dal 26 aprile: tutte le regole RomaToday Bonaccini: “Emilia torna gialla, ma serve ancora prudenza” Da domani l’Emilia-Romagna torna in zona gialla: riaprono dunque bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena fino alle 22, quando scatta il coprifuoco, - ParmaPress24 ...

LE MISURE LE MISURE ANCONA Le Marche della ripartenza sono divise e in subbuglio: le nuove regole da applicare alla zona gialla che scatterà lunedì sono ancora molto confuse soprattutto per il ...

Roma, 25 aprile 2021 Mancano poche ore allama il centro di Roma sembra non poter aspettare. A Piazza Campo de' Fiori centinaia di persone consumano l'aperitivo senza mantenere il distanziamento necessario complice anche una ...Aperitivi affollati, oltre l'orario consentito, con i clienti in un caso persino seduti e serviti ai tavoli. Scene da, insomma, immortalate ieri (sabato) - con l'intera regione ancora in arancione - dagli agenti della Squadra giudiziaria e amministrativa della polizia Locale di Rimini . Il bilancio è di ...Da domani l’Emilia-Romagna torna in zona gialla: riaprono dunque bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena fino alle 22, quando scatta il coprifuoco, - ParmaPress24 ...LE MISURE ANCONA Le Marche della ripartenza sono divise e in subbuglio: le nuove regole da applicare alla zona gialla che scatterà lunedì sono ancora molto confuse soprattutto per il ...