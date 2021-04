Torino-Napoli, Politano tra i titolari: il giocatore potrebbe battere un record (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Politano, centrocampista del Napoli, potrebbe battere un record durante la sfida contro il Torino. Il giorno della sfida tra Napoli e Torino si avvicina … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo, centrocampista delundurante la sfida contro il. Il giorno della sfida trasi avvicina … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Seguiremo live Fiorentina-Juventus e In… - Yellowcr7jr10 : RT @AroundTurin: The following Serie A teams have officially requested to sanction Juventus, Inter and Milan: Roma Torino Bologna Genoa Sa… - tuttonapoli : A Torino la gara 300 di Insigne in A: è il primo italiano a riuscirci col Napoli -