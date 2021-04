Supernanny su NOVE: puntate, orari e streaming (Di domenica 25 aprile 2021) Supernanny è un programma tv della categoria reality che va in onda da domenica 25 aprile 2021 in chiaro su NOVE. Si tratta della prima edizione del popolare format che una volta si chiamava Sos Tata. Il sistema è praticamente uguale a quello cui siamo abituati: Tata Lucia arriva in una famiglia con figli problematici o genitori inadatti e rimane ad osservarli per un giorno prima di prendere provvedimenti spesso drastici e cambiare le regole di casa per i successivi tre. L’unica differenza rispetto al passato è che la protagonista assoluta e unica è Lucia Rizzi, volto amatissimo della tv. Supernanny – orari e puntate Supernanny va in onda in chiaro su NOVE ogni domenica in prima serata alle 21,30 circa. È possibile rivedere tutte le puntate e i video ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 aprile 2021)è un programma tv della categoria reality che va in onda da domenica 25 aprile 2021 in chiaro su. Si tratta della prima edizione del popolare format che una volta si chiamava Sos Tata. Il sistema è praticamente uguale a quello cui siamo abituati: Tata Lucia arriva in una famiglia con figli problematici o genitori inadatti e rimane ad osservarli per un giorno prima di prendere provvedimenti spesso drastici e cambiare le regole di casa per i successivi tre. L’unica differenza rispetto al passato è che la protagonista assoluta e unica è Lucia Rizzi, volto amatissimo della tv.va in onda in chiaro suogni domenica in prima serata alle 21,30 circa. È possibile rivedere tutte lee i video ...

I programmi in tv oggi, 25 aprile 2021: film e intrattenimento IT 22:20 - OSSESSIONE MATRIMONIO - 2 PARTE 22:50 - JACKIE & RYAN - 1 PARTE 23:29 - TGCOM24 NOVE 20:00 - Little Big Italy 2 Stagione Ep.10 21:25 - Supernanny - 1V 1 Stagione Ep.1 22:45 - Quasi quasi ...

